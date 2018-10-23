Украинцев возмутил российский Крым на итальянских картах

Киев, 23 октября. Украинские интернет-пользователи выразили возмущение в связи с появлением в Италии географических карт, на которых Крым изображен российским регионом.

Первым на «ошибку» обратил внимание житель Украины Алексей Петров. Он выложил в Facebook фотографию фрагмента карты, на которой полуостров носит название Республика Крым и покрашен в тот же цвет, что и Россия. На другой фотографии он обозначил название итальянской компании, которая печатает данные карты.

«Друзья! А есть кто в Италии из когорты очень непримиримых бандеровцев? Нужно некой картографической фирме вежливо объяснить на пальцах, чей Крым», — пишет он.

Замечание Петрова довольно быстро нашло отклик со стороны его сограждан. Некоторые предложили передать эти фотографии в МИД Украины, другие — написать письмо авторам карт, а третьи — принять ответные меры и нарисовать карту Италии без Сицилии.

Интернет-пользователей также возмутило то, что ряд населенных пунктов на территории Украины носят прежние названия, существовавшие до реализации закона о декоммунизации. Так, например, на карте обозначен Днепропетровск вместо Днепра и Кировоград вместо Кропивницкого.

Отметим, что это уже не первый раз, когда появление в европейских странах карт с российским Крымом становится причиной скандала на Украине. В январе подобный случай произошел во Франции. Данный инцидент получил столь широкий общественный резонанс на Украине, что к делу подключились украинские дипломаты. Киев потребовал, чтобы магазин изъял из продажи «неправильные» глобусы.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.