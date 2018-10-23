Продажи подержанных электромобилей в России увеличились вдвое

Москва, 23 октября. С начала 2018 года рынок подержанных электромобилей в России увеличился в два раза. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным агентства, с января по сентябрь 2018 года в России было продано 1,5 тысячи поддержанных автомобилей. При этом за первые девять месяцев 2017 года в РФ было продано 693 электромобиля с пробегом.

Самым продаваемым поддержанным электромобилем стал Nissan Leaf. В 2018 году было продано 1,4 тысячи поддержанных Nissan Leaf. Вторую строчку занял Mitsubishi i-MiEV, с начала года в России было продано 40 таких электромобилей. На третьем месте Tesla Model S – 33 единицы. Кроме того, с января по сентябрь 2018 года в были проданы BMW i3 - 12 единиц, Lada Ellada - три электромобиля, Tesla Model X – три единицы и Renault Twizy – две единицы.