Болтон назвал комплексными переговоры с Путиным, Лавровым и Шойгу

Москва, 23 октября. Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон поблагодарил сотрудников американского посольства в Москве, которые помогли организовать встречу с российским руководством. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам дипломата, он провел комплексные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, министром обороны Сергеем Шойгу и главой Совбеза России Николаем Патрушевым.

«Я хочу поблагодарить помощников посольства, они работают с сложных обстоятельствах, делают важную работу, несмотря на сложности. Я провел очень комплексный разговор с высшим руководством РФ», — отметил Болтон.

Напомним, что во вторник в Москве состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Речь, в частности, шла о дальнейшем векторе развития российско-американских отношений.

Путин выступил с инициативой провести переговоры с Трампом на международной встрече в Париже. Болтон заявил, что Трампу будет очень приятно встретиться с российским лидером в столице Франции.