Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Болтон назвал комплексными переговоры с Путиным, Лавровым и Шойгу

31
0 Оставить комментарий

 

Болтон назвал комплексными переговоры с Путиным, Лавровым и Шойгу

Москва, 23 октября. Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон поблагодарил сотрудников американского посольства в Москве, которые помогли организовать встречу с российским руководством. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам дипломата, он провел комплексные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, министром обороны Сергеем Шойгу и главой Совбеза России Николаем Патрушевым.

«Я хочу поблагодарить помощников посольства, они работают с сложных обстоятельствах, делают важную работу, несмотря на сложности. Я провел очень комплексный разговор с высшим руководством РФ», — отметил Болтон.

Напомним, что во вторник в Москве состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Речь, в частности, шла о дальнейшем векторе развития российско-американских отношений.

Путин выступил с инициативой провести переговоры с Трампом на международной встрече в Париже. Болтон заявил, что Трампу будет очень приятно встретиться с российским лидером в столице Франции.

Автор: Кристина Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое