Путин и Болтон обсудили ситуацию в Сирии

Москва, 23 октября. Президент России Владимир Путин и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсуждали ситуацию в Сирии и контроль над вооружениями на встрече во вторник, сообщили в американском посольстве в РФ.

«[Болтон и Путин обсудили] широкий спектр вопросов как двустороннего, так и многостороннего характера, включая продолжающийся конфликт в Сирии и контроль над вооружениями», — говорится в сообщении в Twitter.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин и помощник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон провели переговоры. Встреча продолжалась полтора часа.

Болтон находится в России с визитом третий день. За это время он провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, министром обороны Сергеем Шойгу, секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.