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В Кремле пообещали полноценную встречу Путина и Трампа в Париже

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В Кремле пообещали полноценную встречу Путина и Трампа в Париже

Москва, 23 октября. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже будет полноценной и хорошо подготовленный, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Это, конечно, полноценная встреча​​​. Она будет серьезно готовиться», — заявил он журналистам.

Он отметил, что на встрече будут присутствовать члены делегаций из тех, кто поедет во французскую столицу. Он добавил, что с обеих сторон не будет большого состава.

Ранее Путин предложил продолжить контакты с Трампом на международной встрече в Париже в ноябре. Помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, который во вторник провел переговоры с российским лидером, заявил, что президенту Соединенных Штатов будет приятно провести подобную встречу.  

Автор: Дарья Смолина
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