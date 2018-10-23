У РФ и США есть общие интересы в сфере нераспространения оружия массового уничтожения — Госдеп

Вашингтон, 23 октября. У России и Соединенных Штатов есть общие интересы в сфере нераспространения оружия массового уничтожения, заявил помощник государственного секретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд в отделении Центра Джеймса Мартина в Вашингтоне по изучению проблем нераспространения. Текст его выступления опубликовал Госдеп.

По его мнению, сотрудничество Москвы и Вашингтона в сфере нераспространения оружия массового уничтожения «все еще возможно». Он выразил надежду, что Россия заинтересована в предотвращении распространения оружия массового уничтожения и сотрудничестве в этой сфере с Соединенными Штатами.