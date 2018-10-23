Банковская система чувствует себя уверенно: в Госдуме прокомментировали прогноз Moody's

Москва, 23 октября. Международное рейтинговое агентство Moody's выпустило релиз, где улучшило прогноз по российской банковской системе со «стабильного» до «позитивного». По прогнозу Moody's, повышение цен на нефть, способствующее укреплению рублю, поддержит темпы роста российской экономики — они составят в среднем 1,7% в этом и следующем году. Инфляция останется на низком уровне.

По словам старшего кредитного эксперта агентства Moody's Ольги Ульяновой, совокупный объем проблемных кредитов России снизится с 11% до 9,6% в течение следующих 12–18 месяцев. Также в Moody's отметили усиление господдержки российских банков, что говорит о «стремлении и возможности для поддержки крупнейших и системно важных банков».

Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ, доктор экономических наук Сергей Катасонов в интервью Федеральному агентству новостей подтвердил объективность международного прогноза.

«Банковская система чувствует себя уверенно, качество ее повысилось, надежность банковской системы выросла. Я, конечно, поддерживаю это положение — банки сегодня имеют очень мощное влияние на экономику. Это логично с учетом той политики, которую проводит сегодня ЦБ по зачистке банков — остаются банки устойчивые, с капиталом и так далее», — рассказал Сергей Катасонов ФАН.

Также Сергей Катасонов согласился с тем, что укрепление цены на нефть способствует укреплению рубля, а также росту ВВП в пределах 1,5-2% за счет экспорта нефти. Однако депутат предполагает в дальнейшем снижение цены на черное золото.

«В долгосрочном прогнозе у нас правительством закладывается снижение цены на нефть. Я считаю, что равновесная цена — это 60 долларов за баррель. Это нормальная цена, при которой можно развивать экономику. Сейчас так сложилось: внешняя конъюнктура и позиция по Ирану — сейчас цена выше. На мой взгляд, она упадет и придет где-то к 60 в перспективе в 3-4 года», — предположил Сергей Катасонов.

Кроме того, депутат предложил развивать кредитование реального сектора экономики «через казначейскую систему сопровождения под ставку рефинансирования в 3%», чтобы увеличивать доходы банков не за счет маржинальной прибыли, а за счет оборотов.