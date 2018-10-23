Мединский о сценарии комедии про блокадный Ленинград: я глупостей не чтец

Москва, 23 октября. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что ему прислали сценарий еще не вышедшего на экраны скандального фильма «Праздник», однако он его еще не читал. Об этом чиновник рассказал на встрече с журналистами.

При этом он процитировал Чацкого из комедии Грибоедова «Горе от ума», признавшись, что он «глупостей не чтец».

«Насколько я знаю, фильм снят за частные деньги группой физических лиц. Я видел полутораминутный трейлер в интернете. Сценарий мне прислали, почитать, честно говоря, не досуг — глупостей не чтец, особенно подобных», — отметил политик.

Мединский добавил, что окончательное решение о выдаче прокатного удостоверения новой ленте будет принято только после того, как картина будет полностью смонтирована и передана в министерство культуры. При этом он предупредил, что ведомство не будет «пропускать всякую гадость».

Напомним, что фильм «Праздник» Алексея Красовского вызвал скандал еще до выхода на большой экран. Картина является комедией, его действие разворачивается в блокадном Ленинграде. Некоторые политики уже назвали ленту кощунственной и призвали Мединского не давать «Празднику» прокатного удостоверения.