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Житель Кузбасса до смерти забил уронившего шкаф друга

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Житель Кузбасса до смерти забил уронившего шкаф друга

Кемерово, 23 октября. Житель города Киселевск в Кемеровской области избил приятеля, который пришел к нему в гости в состоянии алкогольного опьянения.

В Кузбассе завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло за собой смерть человека. Известно, что подозреваемый ранее был судим.

По данным регионального СУ СКР, инцидент произошел в августе 2018 года. Фигурант уголовного дела пригласил к себе 41-летия приятеля для совместного распития алкоголя. Нетрезвый гость уронил шкаф, что вывело из себя хозяина квартиры.

Он избил товарища до потери сознания, а потом ушел из дома. На утро выяснилось, что приятель скончался, пишет «Газета Кемерова».

Автор: Ирина Селезнева
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