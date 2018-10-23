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Болтон на встрече с Путиным выразил надежду, что сможет дать ответы на вопросы РФ

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Болтон на встрече с Путиным выразил надежду, что сможет дать ответы на вопросы РФ

Москва, 23 октября. Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что постарается дать ответы на вопросы, которые ставит российская сторона.

«Я надеюсь, что у меня будут ответы на те вопросы, которые у вас имеются», — сказал Болтон, обращаясь к Путину.

В свою очередь Владимир Путин предложил Болтону обсудить вопросы стратегической стабильности и региональные конфликты. Кроме того, глава государства предложил обсудить желание США разорвать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сомнения администрации США о необходимости продления СНВ-3, а также планы Вашингтона по размещению элементов системы противоракетной обороны в космосе.

Автор: Артем Никулин
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