Встреча Путина и Болтона продолжалась полтора часа

Москва, 23 октября. Встреча президента России Владимира Путина и помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона продолжалась полтора часа.

Напомним, Болтон находится в России с визитом уже третий день. За это время он провел переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, главой Минобороны России Сергеем Шойгу и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Ранее сообщилось, что российский лидер предложил продолжить переговоры с американским президентом Дональдом Трампом на международной встрече в Париже. Болтон в свою очередь заявил, что Трампу будет приятно провести подобную встречу.