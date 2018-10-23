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Встреча Путина и Болтона продолжалась полтора часа

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Встреча Путина и Болтона продолжалась полтора часа

Москва, 23 октября. Встреча президента России Владимира Путина и помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона продолжалась полтора часа.

Напомним, Болтон находится в России с визитом уже третий день. За это время он провел переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, главой Минобороны России Сергеем Шойгу и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Ранее сообщилось, что российский лидер предложил продолжить переговоры с американским президентом Дональдом Трампом на международной встрече в Париже. Болтон в свою очередь заявил, что Трампу будет приятно провести подобную встречу.

Автор: Дарья Смолина
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