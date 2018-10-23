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Площадь пожара на рынке «Хитрый» под Астраханью увеличилась до 2,5 тысяч кв. м

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Площадь пожара на рынке «Хитрый» под Астраханью увеличилась до 2,5 тысяч кв. м

Ахтубинск (Астраханская область), 23 октября. Площадь пожара на рынке «Джулия» в Ахтубинске выросла до 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом заявили в ГУМЧС России по Астраханской области.

По предварительной информации, пострадавших нет. Пожар начался в 18.40 по местному времени. К настоящему моменту возгоранию присвоен третий номер сложности.

Отметим, что местные жители называют рынок «Хитрым» (это его старое название. — Прим.ФАН).

Ранее в Сети появились первые кадры с пожара. На видеозаписи было видно, как торговые павильоны объяты огнем.

Автор: Алексей Громов
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