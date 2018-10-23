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Могерини призвала не раскачивать ситуацию в Азовском море милитаризацией

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Могерини призвала не раскачивать ситуацию в Азовском море милитаризацией

Москва, 23 октября. Милитаризация Азовского моря не отвечает интересам ни одной страны. Так считает верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Милитаризация Азовского моря не отвечает чьим-либо интересам. Она только дестабилизирует и без того сложную ситуацию в регионе. Не надо забывать, что Азовское море — это европейское море», — сказала Могерини.

Напомним, в сентябре Киев объявил о планах по созданию в Азовском море военной базы. В Госдуме РФ, комментируя это заявление, отметили, что киевские власти просто намерены освоить бюджетные средства.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов при этом назвал украинский флот «армадой надувных матрасов».

Автор: Федор Веснин
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