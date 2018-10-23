Лондон ждет результатов расследования убийства Хашукджи

Лондон, 23 октября. Власти Великобритании крайне обеспокоены сообщениями об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом во вторник заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании на встрече с журналистами.

Он заявил, что в настоящий момент Лондон ждет окончания расследования, которое проводят правоохранительные органы Турции

«Я знаю об этих сообщениях, они крайне беспокоящие. Местонахождение тела Хашукджи — это один из вопросов, на которые необходимо получить ответ, и поэтому мы ждем окончания расследования в Турции», — отметил чиновник.

Напомним, что обозреватель The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал второго октября после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября Генпрокуратура Саудовской Аравии заявила, что журналист погиб в результате драки с сотрудниками консульства. Генеральный прокурор страны сообщил, что по делу об убийстве Хашукджи были задержаны 18 человек.