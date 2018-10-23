Донбасс сегодня: боец ВСУ расстрелял сослуживцев, отчет ОБСЕ опроверг ложь Киева

Донбасс, 23 октября. Интенсивность огня снизилась, ВСУ минируют проселочные дороги. Пьяный украинский солдат подорвался на мине. Данные из отчета ОБСЕ помогли опровергнуть обвинения Киева в адрес ЛНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки интенсивность огня со стороны украинских силовиков сократилась. Зафиксировано 24 случая нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ, из которых 22 — на территории Донецкой народной республики и 2 — Луганской. На всех ключевых направлениях применялись тяжелые минометы, гранатометы и боевые машины. Всего было выпущено менее 100 мин и гранат.

Фатальная самоволка солдата ВСУ

Разведка ДНР сообщила об инциденте в зоне дислокации 79-й бригады ВСУ на юге республики в поселке Талаковка. Недавно прибывший на передовую солдат Семенченко подорвался на противопехотной мине, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел после того, как солдат покинул место несения службы и отправился в поселок искать спиртное.

«Защитники» минируют проселочные дороги

По информации Народной милиции ДНР, в районе подконтрольного ВСУ поселка Новгородское силовики начали минировать проселочные дороги. Украинские военнослужащие специально выбирают места минирования на большом удалении от линии соприкосновения, что говорит о большой вероятности опасности данных действий. Участники 58-й бригады ВСУ используют управляемые противопехотные мины типа МОН на дорогах, по которым постоянно ходят жители поселка.

Украинский боец расстрелял сослуживцев

Как сообщила военная разведка ЛНР, в 14-й бригаде украинской армии военнослужащий расстрелял своих сослуживцев. Конфликт привел к вооруженной перестрелке. Бойцы остались живы, хотя и получили ранения.

Квалификация верная, сторона не та

Украинские СМИ растиражировали информацию о возбуждении прокуратурой Луганской области Украины уголовного дела по статье «Теракт». Речь идет о взрыве мины 18 октября недалеко от хутора Вольный, в результате которого погибло два человека. Республиканские силы ЛНР до сих пор не могут эвакуировать тела жертв.

По сообщениям прессы Украины, люди подорвались на неподконтрольной Киеву территории из-за «мин террористов».

Но «зрада» пришла откуда не ждали.

В ежедневном отчете ОБСЕ за 21 октября указано, что беспилотник миссии зафиксировал два тела в указанном районе «в 130 метрах к востоку от ближайшей позиции ВСУ и приблизительно в 500 метрах к западу от вооруженных формирований [ЛНР]».

Выходит, взрыв произошел именно на контролируемой армией Украины территории. И тот факт, что Киев не может обеспечить безопасность эвакуации погибших, лишь доказывает причастность силовиков ВСУ к инциденту.

Напомним, ВСУ «освободили» хутор Вольный в конце сентября, заявив о крупной победе, хотя населенный пункт находился в зоне безопасности, так называемой «серой комнате». После «освобождения» украинские силовики начали активно минировать ближайшие к селу территории.

Квалификация дела, выбранная прокуратурой, верная, но вот только ответчика нужно искать не в ЛНР, а в украинских подразделениях.