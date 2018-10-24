Семья активиста одесского Куликова поля Дениса Шатунова нуждается в помощи

Территория, пока находящаяся под контролем Киева и по привычке именующаяся «государство Украина», на сегодняшний день является наглядным примером для всего мирового сообщества, в каком направлении ни при каких обстоятельствах не должна двигаться страна. Для тех, кто подзабыл, напомним: в 2014 году в результате насильственного переворота на Украине к власти пришли политические маргиналы — люди, не имеющие ни чести, ни совести, но обеспечившие себе поддержку в высших законодательных и исполнительных органах.

В этот момент монополия на насилие, один из важнейших признаков государства, была отдана украинским нацистам. При этом все сферы жизни некогда процветавшей УССР оказались практически парализованы. На сегодняшний день киевские псевдоэлиты во главе с президентом страны Петром Порошенко озабочены выполнением внешнего политического заказа, а не благополучием населения.

Главной идеологией украинского псевдогосударства стал классический нацизм — отрицание любых других идентичностей, кроме искусственной украинской, взращиваемой в рамках формирования на этой территории гражданской политической нации. Нацистские группировки, члены которых нападают на ветеранов Великой Отечественной войны и громят советские памятники, пользуются покровительством властей, которые видят в отморозках опору и возможность опосредовано давить на общество.

Сейчас уже можно уверенно констатировать, что правового поля на Украине больше нет, при этом ситуацию усугубляет зашкаливающая коррупция. И в этой ситуации те, у кого хватает смелости не скрывать свои взгляды — непринятие нацистской идеологии, в полной мере ощущают на себе воцарившееся здесь беззаконие.

Среди новых укрореалий — убийцы, разгуливающие на свободе, и невинные люди, находящиеся за решеткой из-за своего стремления к справедливости.

Федеральное агентство новостей уже неоднократно писало об активисте одесского Куликова поля Денисе Шатунове. Он был приговорен украинским судом к 10 лет лишения свободы по надуманному обвинению.

2 мая 2014 года Денис потерял друга. Среди погибших в тот день в Одессе был его друг, которого застрелил Сергей Ходяк. Убийца не понес никакого наказания, несмотря на то что в открытых источниках имеются фото- и видеосвидетельства его вины. Уже не говоря о показаниях Дениса Шатунова, ставшего непосредственным очевидцем трагедии. Ходяк не скрывается, но правоохранительные органы его не преследуют.

Активный участник противостояния на Куликовом поле был морально надломлен и в кругу друзей и знакомых неоднократно высказывал мысль о неотвратимости наказания для душегуба. Среди окружения Шатунова нашлись «добрые люди», которые донесли куда следует, и спецслужбами была организована провокация с «заказом» убийства Ходяка. Несмотря на то что «жертва» на суде заявила, что не имеет претензий к Шатунову, Денис был приговорен к 10 годам за несовершенное преступление.

Очевидно, что дело вовсе не в неких кухонных разговорах о том, что стоит разобраться с убийцей друга. Дело в убеждениях и том, что украинская власть старается максимально нейтрализовать наиболее активных оппонентов. Здесь стоит оговориться, что Шатунов никогда не выступал против украинской государственности — он не принял новую киевскую власть и ее порочную идеологию. Денис не признал так называемый Евромайдан и все то, что начало происходить в стране и городе-герое Одессе, истинным патриотом которой он является.

При этом статья, по которой он осужден, естественно, уголовная. И это препятствует обмену, хотя многие «политические», ушедшие на обмен, не имеют и сотой доли убеждений Дениса. Кроме того, как стало достоверно известно, при масштабном обмене в декабре 2017 года были обменяны и обрели свободу больше 10 чистых уголовников.

Убежденного антимайдановца Дениса Шатунова украинская сторона отказывается признать политзаключенным, и до недавнего времени в ЛДНР даже не знали всей подоплеки уголовного производства в его отношении. Есть неопровержимые доказательства, что существуют определенные люди, которым свобода Шатунова грозит крахом благополучия и окончанием карьеры.

Между тем из-за происходящего страдает не только несправедливо находящийся в колонии активист. Жена Дениса, Анна, вместе с дочерью, у которой обнаружен митральный порок сердца, под давлением со стороны украинской власти была вынуждена покинуть территорию Украины. Сейчас оставшаяся практически без средств к существованию Анна Шатунова, здоровье которой также оставляет желать много лучшего, пытается устроиться в России.

На Украине осталась бабушка Дениса, которая его растила и воспитывала. Он является ее опекуном. При этом и жена, и бабушка экономят на самом необходимом, чтобы отправить заключенному хотя бы какую-нибудь посылку. Состояние здоровье обеих женщин с каждым днем становится все хуже, и денег на лекарства катастрофически не хватает. Сам Денис тоже не в лучшем состоянии — он страдает хроническим гепатитом, в заключении к нему добавились гастрит и вполне ожидаемые проблемы с сердцем, из-за чего он уже оказывался на тюремной больничной койке.

Ситуация, в которой оказались Шатуновы, не просто тяжелая. Ситуация катастрофическая и с каждым днем становится все хуже. При этом многие друзья и знакомые по разным причинам просто-напросто отвернулись.

Федеральное агентство новостей обращается ко всем неравнодушным с просьбой о помощи этой многострадальной семье, у которой нацистская киевская власть отняла все. Беда может постучаться в каждый дом. И может так получиться, что бывшие близкие люди моментально отвернутся, а малознакомые и совсем незнакомые окажут посильную помощь.

Реквизиты для желающих помочь семье Шатуновых:

Карта Сбербанка — 4817760146069897 (карта не именная)

Приватбанк — 5168742606292880 (Герасимчук Анна Васильевна)

Webmoney — R030106892280 (рубли)

U402637870663 (гривны)

Z324190868766 (доллары)

PayPal — anilevch@gmail.com

Яндекс-кошелек — 410016687654320