МИД РФ: сотрудничество России, Турции и Ирана изменило ситуацию в Сирии

Москва, 23 октября. В МИД РФ убеждены, что взаимодействие России, Ирана и Турции решительно изменило ситуацию в Сирии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в ходе встречи с представителями МИД Ирана и Турции.

Вершинин отметил, что совместные усилия России, Турции и Ирана оказали положительное влияние на ситуацию в Сирии.

«Среди наших крупных достижений — снижение уровня насилия в Сирии, решительная победа над террористами в Сирии и создание условий для запуска и ускорения политического урегулирования в Сирии в интересах всех сирийцев», — сказал российский дипломат.

Он также добавил, что взаимодействие РФ, Ирана и Турции создает реальные предпосылки для политического диалога и урегулирования кризиса в Сирии.

Стоит отметить, что встреча представителей МИД России, Ирана и Турции проходит на фоне реализации соглашения о зоне деэскалации в сирийском Идлибе, которое было достигнуто между Москвой и Анкарой.