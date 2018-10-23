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«Русские «виноваты» всегда»: в РФ объяснили кибероперацию США из-за «вмешательства» в выборы

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«Русские «виноваты» всегда»: в РФ объяснили кибероперацию США из-за «вмешательства» в выборы

Москва, 23 октября. Эксперт прокомментировал информацию о том, что Соединенные Штаты вычисляют россиян, которые, по их мнению, пытаются повлиять на выборы в их стране.

Политический эксперт международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в интервью RT отметил, что вся история с влиянием на политические процессы через социальные сети «юридически непонятна».

Кроме того, по словам эксперта, в течение последних двух лет единственными специалистами по хакерским атакам на выборы в США называются русские, поэтому было бы странно услышать, если кибернетическое командование США проведет операцию против кого-то другого.

«Было бы странно, если бы эта операция проводилась против, например, никарагуанских хакеров. То, что русские «виноваты» всегда, совершенно понятно», — добавил он.

Напомним, Соединенные Штаты обвинили Россию во «вмешательстве» после победы Дональда Трампа на выборах президента страны в 2016 году. Москва все обвинения неоднократно опровергла, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их «абсолютно голословными».

Автор: Дарья Смолина
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