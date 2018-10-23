В Госдуме назвали сроки запуска массовой реновации в РФ | 23 октября | Вечер| СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Госдуме назвали сроки запуска массовой реновации в России Массовая реновация в России может быть запущена через семь или девять лет, заявила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Она обратила внимание, что законопроект о проведении реновации в России требует серьезных изменений в существующее законодательство. Хованская отметила, что любая норма должна предполагать ответственность. Изменения должны быть внесены и в административный и налоговый кодексы. По мнению депутата, к запуску программы реновации на данный момент готовы не более пяти-шести регионов страны.

Владимир Путин предложил продлить надзорные каникулы для бизнеса на два года Надзорные каникулы для российских предпринимателей могут продлить еще на два года. Такую инициативу сегодня выдвинул президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Малый бизнес — национальный проект!». Отметим, что речь идет о малом бизнесе и самозанятых гражданах, чья деятельность не затрагивает напрямую безопасность людей. Глава государства попросил депутатов Госдумы оперативно решить данный вопрос. «Практика показала, что есть сферы, где нужен постоянный, даже еще более жесткий контроль. Для всех остальных малых компаний, для самозанятых граждан предлагаю продлить надзорные каникулы еще на два года», — отметил Путин.

Пенсионный фонд России разместил на депозитах 900 миллионов рублей накоплений Пенсионный фонд России разместил 900 миллионов рублей накоплений на банковских депозитах сроком на 54 дня, сообщили в пресс-службе ведомства. Средства были размещены при спросе, который в несколько раз превышал выставленную сумму. Минимальная процентная ставка составляет 8%. Ведомство инвестирует страховые взносы на накопительную пенсию до момента их передачи в управляющие компании или негосударственные пенсионные фонды. Деньги размещают только в разрешенные законодательством активы, включая депозиты в коммерческих банках.