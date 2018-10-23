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Автор песен Киркорова и Кикабидзе скончался в Москве

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Автор песен Киркорова и Кикабидзе скончался в Москве

Москва, 23 октября. Известный российский поэт Владимир Дагуров скончался в Москве в возрасте 78 лет. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Центрального дома литераторов.

«Клуб писателей ЦДЛ с глубоким прискорбием извещает о том, что 22 октября на 79 году жизни скончался Владимир Геннадьевич Дагуров, замечательный поэт, давний и преданный друг ЦДЛ, добрый и хороший человек», — говорится в сообщении.

Прощание с Дагуровым состоится 24 октября в 11.40. Похоронен поэт будет на Перепеченском кладбище Московской области.

Отметим, что творчество Дагурова известно не только в литературных кругах, но и среди любителей российской эстрады. Его стихи легли в основу песен многих российских звезд — Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, Вахтанга Кикабидзе и Михаила Шуфутинского.

Автор: Антон Соколов
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