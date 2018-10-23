В авто саудовского консульства нашли «вещи Хашукджи»

Стамбул, 23 октября. Два чемодана с вещами, которые предположительно могли принадлежать убитому журналисту Джамалю Хашукджи, обнаружили во время обыска в автомобиле с номерными знаками, оформленными на генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Специалисты во время проверки обнаружили два чемодана, в которые были уложены вещи, среди которых компьютер и документы, возможно, принадлежавшие убитому представителю СМИ, передает телеканал Haberturk. В предварительном осмотре машины, которая была припаркована на автостоянке в Стамбуле, полиция задействовала служебных собак. Отмечается, что подробный обыск проведут в среду, 24 октября.

Напомним, журналист пропал 2 октября после посещения саудовского консульства в Стамбуле. Впоследствии стало известно, что Хашукджи был «случайно задушен» во время собеседования, его тело расчленили, а лицо изуродовали до неузнаваемости. Один из участников преступления надел одежду и аксессуары представителя СМИ, чтобы зафиксировать его «выход из консульства». Тело погибшего вывезли за 90 километров от Стамбула, которое нашли в колодце на территории резиденции генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство журналиста было тщательно спланировано. По словам турецкого лидера, для этого в Стамбул приехали три группы граждан Саудовской Аравии, а в генконсульстве предусмотрительно отключили камеры видеонаблюдения.