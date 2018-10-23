ДНР: под Горловкой подорвался автомобиль с сотрудниками компании «Вода Донбасса»

Донецк, 23 октября. Автомобиль компании «Вода Донбасса», который направлялся для выполнения ремонтных работ на водоводе Горловка — Торецк, подорвался на мине. Об этом сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня в Донбассе.

По данным ведомства, минувшим утром аварийно-восстановительная компании «Вода Донбасса» выехала в район населенного пункта Торецк (бывший Дзержинск — Прим. ФАН) для выполнения ремонтных работ. На пути к месту предполагаемого порыва автомобиль КрАЗ, в котором ехали рабочие, подорвался на мине. В результат подрыва водитель автомобиля и один рабочий получили контузию, остальные члены бригады не пострадали.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обратилась к ДНР и Киеву с просьбой предоставить гарантии безопасности для эвакуации пострадавших.