Сирия: в МИД РФ сообщили о подготовке новой встречи в «астанинском» формате

Москва, 23 октября. Россия, Турция и Иран планируют провести очередную встречу в рамках «астанинского формата» и в настоящее время работают над ее подготовкой. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, советник главы МИД Ирана по политическим вопросам Хосейн Джабери Ансари, а также заместитель министра иностранных дел Седат Онал провели переговоры в Москве.

Открывая переговоры Вершинин подчеркнул, что стороны намерены рассмотреть ситуацию «на земле» и вокруг Сирии. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что «астанинская тройка» намерена продолжать успешное взаимодействие. Стороны работают над проведением очередной встречи в Астане.

Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что «астанинский формат» переговоров снизил накал вооруженного конфликта в Сирии. Помощник президента подчеркнул, что этот формат доказал свою эффективность.