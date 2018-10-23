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Премьер-министр Италии прилетел в Россию на встречу с Путиным

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Премьер-министр Италии прилетел в Россию на встречу с Путиным

Москва, 23 октября. Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте прилетел в Россию с государственным визитом.

Самолет итальянского премьера приземлился в аэропорту «Внуково-2». Его встречали у трапа самолета заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко и почетный караул.

Конте проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в среду, 24 октября. По информации помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны обсудят отношения между Россией и Италией, а также международные вопросы.

ТАСС напомнил, что, по словам итальянского посла в Москве Паскуале Терраччано, в рамках визита Конте будет подписан ряд экономических соглашений.

Автор: Дарья Смолина
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