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«Ваш орлан все оливки мира склевал»: Путин на встрече с Болтоном пошутил о гербе США

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«Ваш орлан все оливки мира склевал»: Путин на встрече с Болтоном пошутил о гербе США

Москва, 23 октября. Президент РФ Владимир Путин на встрече с помощником президента США Джоном Болтоном пошутил об оливках мира на гербе Соединенных Штатов.

Российский лидер обратил внимание, что на американском гербе изображен орлан. С одной стороны он держит 13 стрел, а с другой - оливковую ветвь, которые символизируют миролюбивую политику.

«Ваш орлан все оливки склевал, остались одни стрелы?» — поинтересовался глава государства, намекнув, что внешнеполитический курс Белого дома далек от миролюбивости.

Болтон признался, что «оливковую ветвь он с собой не привез»

«Я так и думал» — ответил президент РФ.

 Как сообщалось ранее, встреча российского лидера и помощника Трампа проходит сегодня в Кремле. Ранее Болтон уже успел встретиться с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым, министром обороны Сергеем Шойгу, а также главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Автор: Ярослава Замысловатова
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