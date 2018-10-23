«Ваш орлан все оливки мира склевал»: Путин на встрече с Болтоном пошутил о гербе США

Москва, 23 октября. Президент РФ Владимир Путин на встрече с помощником президента США Джоном Болтоном пошутил об оливках мира на гербе Соединенных Штатов.

Российский лидер обратил внимание, что на американском гербе изображен орлан. С одной стороны он держит 13 стрел, а с другой - оливковую ветвь, которые символизируют миролюбивую политику.

«Ваш орлан все оливки склевал, остались одни стрелы?» — поинтересовался глава государства, намекнув, что внешнеполитический курс Белого дома далек от миролюбивости.

Болтон признался, что «оливковую ветвь он с собой не привез»

«Я так и думал» — ответил президент РФ.

Болтон после реплики Путина про оливки мира: Оливок я с собой не привез

Путин: Я так и думал! pic.twitter.com/8gCmKQ3RFk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 23, 2018

Как сообщалось ранее, встреча российского лидера и помощника Трампа проходит сегодня в Кремле. Ранее Болтон уже успел встретиться с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым, министром обороны Сергеем Шойгу, а также главой МИД РФ Сергеем Лавровым.