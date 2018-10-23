Путин заявил о росте товарооборота США и России вопреки санкциям

Москва, 23 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на санкции, товарооборот между РФ и США растет. Об этом он сообщил на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Кремле.

Президент отметил, что в прошлом году товарооборот между РФ и США вырос на 16%, а в этом — на 8%.

«Несмотря на все ваши «усилия», торговый оборот между нашими странами, как ни странно, растет», — обратил внимание российский лидер, подразумевая санкции США против России.

«Это мало в абсолютных величинах, очень мало, — признал президент России, — но тем не менее тенденция такая есть и, кстати говоря, с позитивным сальдо для Соединенных Штатов».

Путин также указал на рост взаимных инвестиций.

«Причем, российские инвестиции в американскую экономику в два раза превышают американские в российскую экономику», — заметил он.

Ранее на встрече Путин заявил, что было бы полезным продолжить диалог с президентом США Дональдом Трампом, для чего подойдут предстоящие встречи, например, в Париже, передает RT.