Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Новак назвал сроки проведения новой встречи РФ, Украины и ЕС по газу

47
0 Оставить комментарий

Новак назвал сроки проведения новой встречи РФ, Украины и ЕС по газу

Москва, 23 октября. Переговоры представителей России, Украины и Европейского союза по газу могут пройти во второй половине ноября, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

«Пока дата не согласована окончательно. Возможно, что это будет вторая половина ноября», — отметил он в разговоре с журналистами.

Напомним, представители России, Украины и Европейского союза в середине июля провели встречу в Берлине, в ходе которой обсудили газовый вопрос, в том числе транзит через территорию Украины. По словам Новака, встреча прошла спокойно и конструктивно. Предполагалось, что стороны снова встретятся в октябре, однако точной даты не называлось.

Новак назвал сроки проведения новой встречи РФ, Украины и ЕС по газу

Ранее политический эксперт Андрей Лысык призвал Киев к сотрудничеству с Москвой для сохранения низких цен на газ для населения, которые украинские власти намерены поднять с 1 ноября в качестве выполнения условий Международного валютного фонда (МВФ) для получения очередного кредита.

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое