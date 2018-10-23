Новак назвал сроки проведения новой встречи РФ, Украины и ЕС по газу

Москва, 23 октября. Переговоры представителей России, Украины и Европейского союза по газу могут пройти во второй половине ноября, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

«Пока дата не согласована окончательно. Возможно, что это будет вторая половина ноября», — отметил он в разговоре с журналистами.

Напомним, представители России, Украины и Европейского союза в середине июля провели встречу в Берлине, в ходе которой обсудили газовый вопрос, в том числе транзит через территорию Украины. По словам Новака, встреча прошла спокойно и конструктивно. Предполагалось, что стороны снова встретятся в октябре, однако точной даты не называлось.

Ранее политический эксперт Андрей Лысык призвал Киев к сотрудничеству с Москвой для сохранения низких цен на газ для населения, которые украинские власти намерены поднять с 1 ноября в качестве выполнения условий Международного валютного фонда (МВФ) для получения очередного кредита.