 Путин о недружественных шагах США: Это все продолжается и продолжается

Москва, 23 октября. Власти США продолжают оказывать давление на Россию, хотя Москва пока что не предпринимает никаких ответных шагов. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

«Мы же даже практически не отвечаем ни на один ваш шаг​​​. Нет, это все продолжается и продолжается», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российский лидер предложил продолжить контакты с Трампом на международной встрече в Париже. Болтон заявил, что американскому президенту будет приятно провести подобные переговоры.

Напомним, что Болтон находится в России с визитом уже третий день. За это время он успел провести переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, министром обороны РФ Сергеем Шойгу и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.