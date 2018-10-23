Еле сдерживал слезы: Кержаков отреагировал на решение суда оставить сына с матерью

Санкт-Петербург, 23 октября. Известный футболист, бывший игрок петербургского «Зенита» Александр Кержаков отреагировал на решение суда оставить сына с матерью — Миланой Тюльпановой.

Во вторник Петроградский районный суд Петербурга в рамках рассмотрения бракоразводного иска постановил оставить 1,5-летнего сына футболиста с матерью.

По словам Кержакова, решение он будет обжаловать, сообщила «Комсомольская правда в Петербурге». Он признался, что остался в недоумении, почему суд учитывал мнение органов опеки, которые вынесли решение только на основании общения с супругой и не видели ее общение с ребенком, его отношение к сыну.

Футболист заявил о своем нежелании отдавать ребенка в семье, где мать в течение девяти месяцев лечилась от наркотической зависимости. По его мнению, это «не самая лучшая среда» для 1,5-летнего ребенка. Кержаков рассказал, что его супруга после возвращение из Таиланда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перелезала через забор и пыталась забрать сына.