Появилось видео крупного пожара рынке «Хитрый» под Астраханью

Ахтубинск (Астраханская область), 23 октября. Крупный пожар произошел на рынке «Джулия» в Ахтубинске тушат несколько пожарных расчетов. Первые видео с места происшествия уже появились в Сети.

Местные жители называют рынок «Хитрым» (это его старое название. — Прим. ФАН). По последним данным, площадь возгорания составляет уже тысячу квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

На кадрах записи можно видеть объятые сильным огнем торговые павильоны. Огонь бушует как внутри построек, так и на крышах строений.