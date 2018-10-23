Москва, 23 октября. Москва убеждена, что взаимодействие России, Турции и Ирана решительно изменило ситуацию в Сирии к лучшему. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на встрече представителей внешнеполитических ведомств «астанинской тройки» в Москве.

На переговорах, проходящих в российской столице, присутствуют также замминистра иностранных дел Турции Седат Онал и советник главы МИД Ирана по политическим вопросам Хосейн Ансари.

Во время встречи стороны обменялись мнениями касаемо ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР) на данный момент и выразили намерение и в дальнейшем продолжать сотрудничество, благодаря которому достигается диалог сторон конфликта.

«Среди наших крупных достижений — снижение уровня насилия в Сирии, решительная победа над террористами в Сирии и создание условий для запуска и ускорения политического урегулирования в Сирии в интересах всех сирийцев», — отметил Вершинин.

Напомним, астанинский процесс, участниками которого выступают Россия, Турция и Иран, поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию кризиса в Сирии, проходящие под эгидой ООН. Площадка в Астане названа наиболее эффективной. Там были достигнуты практические результаты по снижению насилия в Сирии, прекращению огня и возврату к мирной жизни, благодаря созданию зон деэскалации.

Вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. Правительственные войска Сирии освободили практически все регионы государства от контроля незаконных террористических бандформирований.