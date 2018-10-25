Сирия: мельница восстанавливает работу в Дейр-эз-Зоре — видео ФАН

Дамаск 25 октября. В районе реки Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор начала работать мельница, которая раньше обеспечивала мукой большую часть региона. На месте событий побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Еще до начала военного конфликта эта мельница производила 65 тонн муки ежедневно, покрывая, таким образом, потребности половины жителей южной провинции.

После возвращения сирийской правительственной армии в регион мельница вновь вернулась к работе. Вернувшиеся в родные дома вынужденные переселенцы помогают распределять муку между жителями Дейр-эз-Зора и его окрестностями.

В скором времени на мельнице откроется дополнительная производственная линия, которая позволит производить до 120 тонн муки ежедневно.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

В данный момент сирийские власти активно заняты восстановление разрушенной боевиками инфраструктуры региона. Возрождение производительности региона — одна из главных целей Дамаска.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что после длительного застоя во время террористической оккупации в районе реки Ярмук (провинция Даръа) начала работу мельница.

Долгие годы она стояла без работы — пустая и покинутая всеми. Производство муки в регионе полностью остановилось. Местные жители были вынуждены покинуть свои рабочие места, так как боевики многократно нацеливали свои ракеты на эту мельницу. Как правило, в результате таких терактов погибали невинные люди.

После освобождения региона от незаконных вооруженных группировок вынужденные переселенцы начали постепенно возвращаться в родные дома. Почти сразу мельница вернулась к прежней деятельности. В данный момент она производит 40 тонн зерна каждый день. Это позволяет местным жителям возможность существовать и дает силы на восстановление разрушенного боевиками региона.