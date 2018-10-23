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Путин предложил провести переговоры с Трампом в Париже

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Путин предложил провести переговоры с Трампом в Париже

Москва, 23 октября. Президент РФ Владимир Путин предложил продолжить прямые контакты со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях международных мероприятий. Об этом он заявил во время встречи с помощником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном.

В частности, Путин предложил провести переговоры в Париже. Болтон в свою очередь заявил, что американскому лидеру будет приятно провести подобную встречу.

«Президенту Трампу будет очень приятно встретиться с вами в Париже на полях этой международной встречи, о которой вы говорили», — отметил он.

Напомним, что лидеры России и США уже проводили переговоры на высшем уровне в этом году. Путин и Трамп 16 июля встретились в Хельсинки. Речь шла о конфликтах на Украине, в Сирии, о нераспространении ядерного оружия, об освоении Арктики и о «Северном потоке — 2».

Автор: Антон Соколов
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