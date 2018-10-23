Силуанов назвал сроки подготовки ответных мер в отношении Украины

Москва, 23 октября. Разработка ответных мер в отношении Украины «не за горами». Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Предложения будут разработаны и выполнены​​​. Это не за горами», — заявил он журналистам.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что кабмин подготовит ответные меры на украинские санкции. Премьер подчеркнул, что сотни граждан Украины будет внесены в санкционные списки, кроме того под ограничения попадут компании, находящиеся под контролем украинских граждан.

Напомним, что 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Киева в отношении России. Так, за 4,5 года Украина внесла в «черный» список 1700 граждан России. Под украинские санкции также попали 750 российских юридических лиц