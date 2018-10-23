Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Силуанов назвал сроки подготовки ответных мер в отношении Украины

31
0 Оставить комментарий

Силуанов назвал сроки подготовки ответных мер в отношении Украины

Москва, 23 октября. Разработка ответных мер в отношении Украины «не за горами». Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Предложения будут разработаны и выполнены​​​. Это не за горами», — заявил он журналистам.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что кабмин подготовит ответные меры на украинские санкции. Премьер подчеркнул, что сотни граждан Украины будет внесены в санкционные списки, кроме того под ограничения попадут компании, находящиеся под контролем украинских граждан.

Напомним, что 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Киева в отношении России. Так, за 4,5 года Украина внесла в «черный» список 1700 граждан России. Под украинские санкции также попали 750 российских юридических лиц

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое