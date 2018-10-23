Путин предложил Болтону обсудить вопрос возможного выхода США из ДРСМД

Москва, 23 октября. Президент России Владимир Путин на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном предложил обсудить возможный выход США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности.

Путин отметил, что ему и Болтону следует обменяться мнениями по вопросам стратегической стабильности. Президент РФ также заострил внимание на вопросы разоружения, а также региональных конфликтов.

«Мы знаем и много говорим об одностороннем выходе США из договора по противоракетной обороне, — заметил российский лидер, — недавно мы услышали о намерении США выйти из договора по ракетам средней и меньшей дальности, знаем о сомнениях в администрации по поводу необходимости продления СНВ-3, слышим о намерении разместить отдельные элементы системы противоракетной обороны в космосе».

Президент предложил представителю США обсудить эти вопросы на встрече в Кремле.