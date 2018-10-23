Обзор деятельности "Открытой России"





Название:

«Открытая Россия» - незарегистрированное российское сетевое общественно-политическое движение.

Дата и инициатива основания:

В 2001 году была создана «Open Russia Foundation» - международная благотворительная и общественная организация, основанная М. Ходорковским, М. Пиотровским, Г. Киссинджером, А. Хартманом и Н. Ротшильдом. В 2016 году наследницей проекта стала новая одноименная организация, ориентированная на политические перспективы, под руководством М. Ходорковского.

Подчинение:

Спонсором, лидером и бессменным идейным вдохновителем является М.Б.Ходорковский. Формальный председатель правления организации с марта 2018 года – Андрей Пивоваров.

Декларируемые цели:

Создание правового государства с честными выборами, регулярно сменяемой властью и соблюдением прав человека.

Сотрудничество в США:

- «Институт современной России» Павла Ходорковского;

- журнал Thе Interpreter;

- траст Ротшильдов;

- компания «Otkrytaya Rossia» (Великобритания);

- фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса;

Сотрудничество в России:

- фонд «Общественный вердикт»;

- партия «Яблоко»;

- партия ПАРНАС;

- Алексей Навальный;

- проект «Открытые выборы»;

- проект «Открытый университет»;

- проект премии «Профессия – журналист»;

- проект «Правозащита»;

- сеть взаимосвязанных медиа: openrussia.org, khodorkovsky.ru, or.team, vmestoputina.ru, openmedia.io. Большинство из них прекратили активную деятельность после блокировки РКН в конце 2017 года и активность была перенесена на mbk.media.

Подрывная деятельность:

- призывы к беспорядкам;

- вмешательство в выборы путём «активного бойкота»;

- подготовка и подкуп подставных кандидатов для делигитимизации выборов;

- сокрытие схем и источников финансирования;

- глумление над исторической памятью пародированием акции «Бессмертный полк»;

- посягательства на территориальную целостность Российской Федерации (непризнание Крыма частью России);

В апреле 2017 года «Открытая Россия» была признана Генпрокуратурой России нежелательной организацией.