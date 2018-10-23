Обзор деятельности "Открытой России"

Обзор деятельности «Открытая Россия»
Название:
«Открытая Россия» - незарегистрированное российское сетевое общественно-политическое движение.
Дата и инициатива основания:
В 2001 году была создана «Open Russia Foundation» - международная благотворительная и общественная организация, основанная М. Ходорковским, М. Пиотровским, Г. Киссинджером, А. Хартманом и Н. Ротшильдом. В 2016 году наследницей проекта стала новая одноименная организация, ориентированная на политические перспективы, под руководством М. Ходорковского.
Подчинение:
Спонсором, лидером и бессменным идейным вдохновителем является М.Б.Ходорковский. Формальный председатель правления организации с марта 2018 года – Андрей Пивоваров.
Декларируемые цели:
Создание правового государства с честными выборами, регулярно сменяемой властью и соблюдением прав человека.
Сотрудничество в США:
- «Институт современной России» Павла Ходорковского;
- журнал Thе Interpreter;
- компания «Otkrytaya Rossia» (Великобритания);
- фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса;
Сотрудничество в России:
- фонд «Общественный вердикт»;
- партия «Яблоко»;
- партия ПАРНАС;
- Алексей Навальный;
- проект «Открытые выборы»;
- проект «Открытый университет»;
- проект премии «Профессия – журналист»;
- проект «Правозащита»;
- сеть взаимосвязанных медиа: openrussia.org, khodorkovsky.ru, or.team, vmestoputina.ru, openmedia.io. Большинство из них прекратили активную деятельность после блокировки РКН в конце 2017 года и активность была перенесена на mbk.media.
Подрывная деятельность:
- вмешательство в выборы путём «активного бойкота»;
- подготовка и подкуп подставных кандидатов для делигитимизации выборов;
- сокрытие схем и источников финансирования;
- глумление над исторической памятью пародированием акции «Бессмертный полк»;
- посягательства на территориальную целостность Российской Федерации (непризнание Крыма частью России);
В апреле 2017 года «Открытая Россия» была признана Генпрокуратурой России нежелательной организацией.