Встреча Путина с Болтоном началась в Кремле

Москва, 23 октября. В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Болтон на встрече обратил внимание, что, несмотря на разногласия стран по многим вопросам, между Вашингтоном и Москвой существуют точки соприкосновения — общие интересы.

«Очень полезно нам встречаться и находить те точки соприкосновения, которые могут быть для нас полезны», — заметил американский гость.

Напомним, 21 октября Болтон прилетел в Москву. В России у него уже состоялись встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, министром обороны Сергеем Шойгу, а также секретарем Совета безопасности страны Николаем Патрушевым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что на встрече Болтона и Путина, вероятно, будет затронут вопрос о планах США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).