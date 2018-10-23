Токио, 23 октября. Власти Японии получили информацию об освобождении японского журналиста Дзюмпэй Ясуды, которого еще в 2015 году захватили в плен террористы «Исламского государства»1. Об этом во вторник заявил генсек японского правительства Есихидэ Суга.

По его словам, в настоящее время репортер находится в Турции. В то же время у Токио пока нет уверенности, что речь идет именно о Ясуде. В настоящее время японские власти проверяют данную информацию.

«Полагаю, большая вероятность, что это именно Дзюмпэй Ясуда», — отметил Суга, выступая на пресс-конференции.

Напомним, что в декабре 2015 года организация «Репортеры без границ» сообщила о том, что Ясуда был похищен исламистами в Сирии. Журналист прибыл в Сирию из Турции в июле 2015 года. Он расследовал убийство своего коллеги и соотечественника — Кэндзи Гото, который был казнен боевиками ИГ1 вместе с японским бизнесменом Харуной Юкавой в январе того же года. Японские граждане стали мишенью джихадистов после того, как Токио объявил о готовности помогать странам, пострадавшим от ИГ.

Террористическая группировка «Исламское государство» официально запрещена в России. В конце прошлого года власти Сирии объявили о почти полном разгроме этой группировки. На данный момент в арабской республике остаются разрозненные части ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.