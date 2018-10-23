Москалькова может стать персоной нон грата на Украине из-за поездки в Керчь

Киев, 23 октября. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова может быть лишена права въезда на Украину из-за визита в Крым. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Минувшим утром Москалькова прибыла в Керчь, где встретилась с родственниками погибших и пострадавших во время нападениея на Керченский политехнический колледж​​​.

Денисова напомнила, что ранее украинские власти уже лишали Москалькову права въезда на Украину. Она также добавила, что сегодняшний визит Москальковой в Крым якобы «нарушает правила пересечения украинской границы».

«Нарушение законодательства Украины омбудсменом РФ может повлечь новый запрет въезда в Украину и поставить под угрозу взаимные посещения», — написала Денисова на своей странице в Facebook.

Напомним, Крым вновь стал частью России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. В ходе референдума большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. В России неоднократно заявляли, что референдум в Крыму соответствовал международному праву и уставу ООН.