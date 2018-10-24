Сирия новости 24 октября 07.00: США могут перебросить боевиков из Ат-Танфа в Дейр-эз-Зор; в Идлибе продолжается противостояние группировок

Сирия, 24 октября. США могут перебросить боевиков из Ат-Танфа в Дейр-эз-Зор; в Идлибе продолжается противостояние группировок; боевики обстреляли САА на севере Латакии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: были обстреляны боевиками на севере Латакии.

Курды: потеряли четырех боевиков в Ракке.

Международная коалиция: может перебросить боевиков из Ат-Танфа в Дейр-эз-Зор.

«Свободная сирийская армия»: продолжает междоусобную борьбу в Африне.

«Ахрар аш-Шам»: ликвидировала полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Провинция Латакия

На севере провинции Латакия возобновились бои между боевиками конкурирующих вооруженных группировок. Telegram-канал @turkySyr1, ссылаясь на местные источники сообщает о нападении «умеренной» «Ахрар аш-Шам» на силы террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Джузеф. Скорее всего, отряд «Ахрар аш-Шам» пытался таким образом отвоевать у конкурентов участок трассы, ведущей в Джедраю, однако потеряв четырех боевиков, вынужден был прекратить бой и отступить.

Одновременно с этим, террористы, удерживающие район населенного пункта Кабана, в очередной раз обстреляли позиции Сирийской Арабской Армии недалеко от деревни Икко, пишет источник в Twitter @sulaf19452321. Напомним, что в Идлибской зоне деэскалации продолжают действовать формирования, которые отказываются выполнять условия сочинских соглашений по стабилизации обстановки на северо-западе Сирии.

Провинция Алеппо

Междоусобная борьба между отдельными формированиями из состава «Сирийской свободной армии» продолжает развиваться на территории бывшего курдского кантона Африн на северо-западе провинции Алеппо. Группировка «Ахрар аш-Шаркия» захватила блокпост боевиков «Басиль аль-Курди», ранив нескольких из них. Об этом пишет источник в Telegram @lawandhamdo1.

Напомним, бывший курдский кантон Африн был захвачен «Сирийской свободной армией» и турецкими войсками в марте этого года. Это стало итогом военной операции «Оливковая ветвь», цель которой было изгнать «Отряды народной самообороны» из этого района.

Провинция Дейр-эз-Зор

На фоне вялотекущей операции международной коалиции и курдских вооруженных формирований против ИГИЛ1 на восточном берегу Евфрата, снова стали поступать сообщения о переброске проамериканских боевиков из Ат-Танфа на юго-восток провинции Дейр-эз-Зор. Как передает Euphrates Post на своей странице в Twitter, американцы могут направить несколько сотен боевиков «Джейш Магавир ат-Таура» и «Усуд аш-Шаркия» в район боевых действий в окрестностях Хаджина. Отмечается, что дополнительные силы, союзные США, на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор могут быть использованы не для борьбы с «Исламским государством»1, а для действий, направленных против иранских сил в регионе.

Провинция Идлиб

Протурецкие вооруженные формирования в Идлибе пытаются выдавить террористов из района будущей демилитаризованной зоны силовыми методами, однако «Хайят Тахрир аш-Шам», «Хурас ад-Дин», запрещенная в РФ «Исламская партия Туркестана» и другие радикальные группировки не оставляют намерений сорвать российско-турецкие договоренности, заключенные 17 сентября в Сочи.

Группировка «Ахрар аш-Шам» провела теракт в Идлибе, в результате которого погиб один из полевых командиров «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает Telegram-канал @idlib_55. Автомобиль террориста был заминирован с помощью самодельного взрывного устройства. Тот же источник сообщает, что при невыясненных обстоятельствах в своем доме недалеко от Джиср аш-Шугура был убит один из главарей «Исламской партии Туркестана».

Как передает Telegram-канал @hmosyrian, в населенном пункте Ариха прогремел взрыв, в результате которого было убито четыре боевика «Файлак аш-Шам». По неподтвержденным данным к этому могла быть причастна «Исламская партия Туркестана». Информация уточняется.

По информации источника в Telegram @freecitizen1, силы связанной с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1 группировки «Хурас ад-Дин» пытаются вытеснить боевиков «Ахрар аш-Шам» с территории долины Аль-Габ и установить единоличный контроль над этим районом.

Провинция Ракка

В деревне Фатсет аль-Ксун ополченцами «Народного сопротивления Ракки» был уничтожен автомобиль курдских служб безопасности «Асаийш». Об этом пишет источник в Telegram @kmastor. Отмечается, что акция была ответом на агрессивные действия курдских боевиков в отношении местного арабского населения. В результате атаки ополченцами было убито четыре «сотрудника» «Асаийш».

Напомним, на оккупированных курдами территориях провинций Алеппо, Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор уже несколько месяцев действует антикурдские арабские ополчения, которые воспринимают присутствие курдских вооруженных формирований и американских войск как оккупацию. Боевики «Демократических сил Сирии» проводят в отношении жителей захваченных ими районов репрессивные меры и навязывают свою политику, культуру и традиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)