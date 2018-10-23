Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
#Соцсети

Россиян рассмешили обвинения в адрес «вмешавшегося в американские выборы» бухгалтера ФАН

36
0 Оставить комментарий

Очень смешные шутки

Москва, 23 октября. Министерство юстиции США обвинило бухгалтера Федерального агентства новостей Елену Хусяйнову во вмешательстве в американские выборы. Сотрудница ФАН записала специальное видеообращение, в котором ответила на обвинения.

В социальных сетях заявление американского Минюста встретили с юмором — пользователи принялись гадать, в чем еще могут обвинить за океаном простую русскую женщину.

«Лес рубят, щепки летят… Елена Хусяйнова назначена очередной виноватой в избрании Трампа», — написал автор аккаунта «Радио Стыдоба» в Twitter.

 Очень смешные шутки

 Очень смешные шутки

«То есть обычная россиянка может избрать в Америке президента? Им самим не смешно такой бред нести?» — уточнили в Сети.

Очень смешные шутки

Очень смешные шутки

Очень смешные шутки

Очень смешные шутки

Россияне высмеяли обвинения в адрес «вмешавшегося в американские выборы» бухгалтера ФАН

Напомним, Федеральное агентство новостей объявило конкурс на лучший мем, посвященный обвинениям в адрес Елены Хусяйновой. Авторы остроумных слоганов получат футболки с принтом на выбор.

Условия участия в конкурсе простые: придумайте мем, опубликуйте его в одной из своих соцсетей рядом со ссылкой на эту новость, а ссылку на пост пришлите на почту ФАН info@riafan.ru. И не забудьте про пометку #япростойрусский или #япростаярусская в теме письма.

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое