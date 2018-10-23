Россиян рассмешили обвинения в адрес «вмешавшегося в американские выборы» бухгалтера ФАН

Москва, 23 октября. Министерство юстиции США обвинило бухгалтера Федерального агентства новостей Елену Хусяйнову во вмешательстве в американские выборы. Сотрудница ФАН записала специальное видеообращение, в котором ответила на обвинения.

В социальных сетях заявление американского Минюста встретили с юмором — пользователи принялись гадать, в чем еще могут обвинить за океаном простую русскую женщину.

«Лес рубят, щепки летят… Елена Хусяйнова назначена очередной виноватой в избрании Трампа», — написал автор аккаунта «Радио Стыдоба» в Twitter.

Лес рубят, щепки летят. И не беда, что в роли «щепок» выступают реальные люди и реальные судьбы, когда речь идёт о политических разборках внутри США.

Россиянка Елена Хусяйнова назначена очередной виноватой в избрании Трампа.https://t.co/zm0eQBIBtp — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) October 22, 2018

«То есть обычная россиянка может избрать в Америке президента? Им самим не смешно такой бред нести?» — уточнили в Сети.

Напомним, Федеральное агентство новостей объявило конкурс на лучший мем, посвященный обвинениям в адрес Елены Хусяйновой. Авторы остроумных слоганов получат футболки с принтом на выбор.

Условия участия в конкурсе простые: придумайте мем, опубликуйте его в одной из своих соцсетей рядом со ссылкой на эту новость, а ссылку на пост пришлите на почту ФАН info@riafan.ru. И не забудьте про пометку #япростойрусский или #япростаярусская в теме письма.