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Группу вооруженных террористов арестовали в Тунисе

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Группу вооруженных террористов арестовали в Тунисе

Тунис, 23 октября. Министерство внутренних дел Туниса арестовало террористическую ячейку из трех боевиков.

Операция по обезвреживанию боевиков прошла в штате Сиди-Бузид. В ней принимали участие Национальная гвардия Туниса и Национальная группа по террористическим преступлениям. Как сообщает Arabic RT, во время обысков у террористов нашли оружие и взрывчатку.

Ранее эксперт рассказал, что в Тунисе ухудшается ситуация с безопасностью. Столица государства превращается в одну из криминальных столиц мира. Экономические проблемы в стране начались после «арабской весны», люди начали терять работу, а на фоне обнищания граждан в стране активизировались преступные группировки. 

Автор: Денис Коробейников
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