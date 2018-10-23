«Соревноваться в этом идиотизме невозможно»: Минкультуры РФ не будет отвечать на санкции Украины

Калининград, 23 октября. Министерство культуры России не будет отвечать на санкции, которые Украина ввела против российских артистов и фильмов, заявил глава ведомства Владимир Мединский.

Мединский отметил, что украинские коллеги уже четыре года запрещают российские фильмы, мультфильмы, вносят в черный список артистов. Он подчеркнул, что его ведомство не намерено вводить ответные санкции.

«Соревноваться с украинским Минкультом в этом идиотизме невозможно: мы все равно проиграем», — заметил он.

Он привел в пример запрет мультфильма «Трое из Простоквашино», где украинские власти обнаружили «существенную угрозу национальной безопасности» страны в коте Матроскине.

«Кот Матроскин останется на их совести», — констатировал Мединский.

При этом он уточнил, что на украинские продукты пропагандистского антироссийского характера, которые будут отправлены на рынок РФ с коммерческими целями, Москва будет реагировать «предельно жестко», опираясь на законы. Министр напомнил, что у его ведомства «есть определенная репутация в этом плане».