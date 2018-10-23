Первый удар достанется Европе: эксперт оценил заявление США о «перегретой» риторике РФ вокруг ДРСМД

Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил Русской службе BBC News, что опасения Москвы по поводу выхода США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) преувеличены, а риторика по этому поводу «перегрета». По словам помощника Дональда Трампа, аналогичная ситуация была во время выхода Вашингтона из договора по ПРО 17 лет назад.

«Мы слышали много подобных заявлений, но мы вышли [из договора], и сейчас мы более безопасная страна, чем тогда», — пояснил Болтон.

Американская сторона выразила уверенность в том, что международная безопасность и порядок не пострадают после выхода США из договора о РСМД. Профессор Академии военных наук, политолог Сергей Судаков, комментируя заявление Джона Болтона корреспонденту Федерального агентства новостей, заявил, что США готовят провокацию против национальных интересов России.

Прежде всего, по мнению политолога, американские власти активно заявляют о безболезненности прекращения членства в ДРСМД, чтобы отвлечь внимание от истинных военных амбиций Вашингтона.

«Я полагаю, что США сейчас пытаются перенаправить финансовые потоки в разработку ракет средней и малой дальности для того, чтобы можно было создать финансовую подушку для обеспечения безопасности своих границ и своих союзников. Они нуждаются в формировании целого рынка ракет средней и малой дальности, потому что сейчас лидерами в этой отрасли являются Китай, Индия, Пакистан, Иран и Франция. Единственное соглашение об уничтожении ракет такого типа, которое было подписано, — это договор между СССР и США. Он касался так называемой буферной зоны, граничащей с Советским Союзом, бывшими странами Варшавского договора, которые так или иначе были закрыты от зонтика расстрела ракет», — отметил собеседник агентства.

Судаков подчеркнул, что ракеты средней и малой дальности могут нести в себе ядерный заряд и закрывать до 2600 км радиуса полета. Это заметно превосходит способности континентальных и межконтинентальных ракет, поскольку скорость их полета достаточно высока — 30-40 минут, за этот период страны могут привести системы ПВО в действие.

«То есть, если мы возьмем точку старта в Калининграде, очертим 2600 км, это будет закрывать почти всю Европу. Россия могла бы в случае нападения со стороны США и западной коалиции нанести удар и попросту уничтожить все огневые точки в Европе. Конечно, США именно это педалируют и говорят, что Европа нуждается в особой системе безопасности, которая Америка может им продать. По большому счету сейчас все завязано на деньгах», — заметил эксперт.

Кроме того, собеседник агентства отметил, что международная безопасность будет подвергнута риску после разрыва Вашингтоном ДРСМД, несмотря на заявления США.

«Дело не в том, что США хотят сделать мир более безопасным и усовершенствовать договор. Напротив, они хотят ракеты класса «воздух — поверхность» подвинуть ближе к границам Российской Федерации: поставить их в Румынии, Польше для того, чтобы получить максимально близкое расчетное время для подлета этих ракет. По факту это означает национальную угрозу интересам России. Как только они это сделают, мы должны также поставить свои ракеты и направить их на территории, которые будут в Европе. Америка находится далеко за океаном, и ее интересы не пострадают, а вот интересы Европы, конечно, под угрозой. Страны Европы сейчас крайне боятся того, что Америка уже начала процесс расторжения договора. Первый удар придется именно на них», — добавил политолог.

Интерес США основан на получении финансовой выгоды, уверен Сергей Судаков. Не исключено, что в будущем Соединенные Штаты примут решение выйти из других международных договоров, нанеся еще больший урон мировому балансу.