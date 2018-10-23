Тбилиси провоцирует конфликт: в Южной Осетии оценили инициативу парламента Грузии

Уголовно наказуемым в Грузии станет изготовление, распространение или ввоз в страну карт без Абхазии и Южной Осетии. Соответствующий законопроект в грузинский парламент внесла правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

Федеральное агентство новостей обсудило планы грузинских властей с югоосетинским экспертом, участником событий августа 2008 года Аланом Джуссоевым.

«Парламент Грузии, наверное, волен принимать любые законы, — заявил он. — Но тут есть один очень важный момент. Они приняли решение сажать. Но кого и где они будут сажать? Понятно, что у себя они будут рисовать такие карты, какие считают нужным. На своих картах они могут приклеивать к Грузии или отклеивать от нее все, что хотят».

По мнению собеседника ФАН, если подходить реально к вещам, то Абхазию и Южную Осетию признали Российская Федерация, Сирия и ряд других государств.

«Да, Южная Осетия не является членом ООН. Но все государственные органы России выпускают те карты, которые с российской правовой точки зрения являются объективными и действительными», — отметил Джуссоев.

Он убежден, что «если Грузия реально хочет урегулировать свои взаимоотношения с Южной Осетией и Абхазией, то на уровне и исполнительной, и законодательной ветвей власти должны приниматься решения, которые будут приемлемы для этих двух государств».

«А сегодняшние решения — то они за карты сажают, то у них «закон об оккупированных территориях» и тому подобное, мало что значат», — считает эксперт.

Алан Джуссоев уверен, что весь этот ряд правовых решений Грузии показывает только одну вещь: Грузия сознательно, поступательно идет на конфронтацию в регионе.