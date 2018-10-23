Главные новости 23 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 23 октября.

Заявления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона после встреч в Москве вызвали удивление у российской стороны, заявил высокопоставленный источник в Москве. Россию удивили заявления Болтона после встречи с Шойгу.

В понедельник у дома американского финансиста Джорджа Сороса было обнаружено взрывное устройство. У дома Сороса в США обнаружено взрывное устройство — сообщают в СМИ.

Министерство финансов России начинает собирать предложения по санкциям Москвы в отношении Киева. Эксперты рассказали, чем грозят Украине санкции со стороны России.

Более 40% государственного бюджета Украины в 2019 году пойдет на погашение долгов, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Об этом он рассказал в Facebook. «Допрыгались»: Азаров объяснил, как правление Порошенко привело Украину в долговую яму.

Москва обжаловала претензии Киева на 159 миллионов долларов. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью ФАН рассказал, в каком состоянии находился полуостров за время нахождения в составе Украины, а также рассказал, кому нужно предъявлять претензии. В Совфеде пригрозили Киеву судом за ущерб, причиненный Крыму в составе Украины.

Поводом к созданию фотожаб послужили обвинения Минюста США в адрес бухгалтера ФАН Елены Хусяйновой. «Трампа видел? Моя работа!»: россияне постят мемы о бухгалтере ФАН, а мы объявляем конкурс.

Украинские власти в случае с захватом российского «Норда» поступил как пираты и разбойники с большой дороги, отметил вице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс. Украина ответит за все: в Крыму назвали продажу российского «Норда» международным воровством.

В Киеве предложили затопить собственные корабли под Крымским мостом, чтобы ограничить хождение судов под инфраструктурным объектом. ФАН поинтересовалось у военного эксперта, чем это может обернуться для Украины. Всемирное посмешище: чем обернутся планы Киева уничтожить свой флот назло Москве.

Новые российские санкции против Украины могут затронуть ряд поставок украинской продукции приборостроения, некоторые сплавы, а также определенное оборудование для авиационной и ракетной отраслей. Совфед рассказал, какие украинские товары могут попасть под санкции РФ.

Компания Kia объявила цены на обновленный Sportage. Кроссовер можно купить в России за 1,33 млн рублей, что на 25 тыс. дороже дорестайлинговой модели. Kia назвала цены на новые версии Sportage.