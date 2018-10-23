Сегодня в Шевченковском районном суде Киева состоялось очередное заседание по делу об убийстве известного украинского журналиста Олеся Бузины. В ходе заседания адвокаты предполагаемых убийц — Дениса Полищука и Андрея Медведько — заявили отвод судьям Сидорову и Левицкой. В остальном заседание выглядело как череда бессмысленных препирательств, и в итоге через два часа после начала его перенесли на 7 декабря.



Нынешнее заседание по делу об убийстве Олеся Бузины было немноголюдным, а киевская пресса на него вообще не явилась. А еще недавно от журналистов в зале было не протолкнуться — все ожидали, что Шевченковский суд «вот-вот вынесет справедливый приговор двум убийцам, все доказательства вины которых у следствия есть».

Однако с каждым новым заседанием процесс все больше увязал в каких-то процедурных вопросах, судьи брали самоотвод, адвокаты подсудимых предъявляли суду все новые претензии и т. д. В итоге всем стало понятно, что справедливого приговора не будет, по крайней мере при нынешнем руководстве МВД и судебной системы.

Сегодняшнее заседание не стало исключением. С самого начала адвокаты Полищука и Медведько начали предъявлять претензии на основании того, что в суд не явился Артем Захаров, главный адвокат Валентины Бузины (матери Олеся). Затем они предъявили еще несколько процедурных претензий, а затем и вовсе заявили отвод судье Левицкой — из-за того, что та-де «не прошла квалификационное оценивание и должна быть уволена».

В итоге суд отказал в отводе Сидорова и Левицкой по ходатайству адвоката Андрея Федура и без объяснения причин перенес заседание на 7 декабря. Присутствовавшие в зале полтора десятка участников экстремистской националистической группировки С14 (в которую входили Полищук и Медведько) встретили это решение одобрительным гулом.

Напомним, журналист Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил. Публициста, не скрывавшего своего раздражения «постмайданной» властью, расстреляли средь бела дня. Вскоре после этого президент Украины Петр Порошенко потребовал «оперативного расследования» и назвал поиск преступников «делом чести». С тех пор прошло 3,5 года, но точка в деле с расстрелом Бузины так и не поставлена.

Поначалу расследование преступления шло быстро. Спустя всего два месяца после убийства Олеся, 18 июня 2015 года, прокуратура Киева сообщила о задержании подозреваемых к его совершению. Силовики схватили активных националистов — Дениса Полищука и Андрея Медведько. Оба отметились участием в «Евромайдане» и АТО. Полищук служил в «зоне АТО» в звании лейтенанта ВСУ, был командиром 54-го разведбатальона. Медведько в «зоне АТО» служил в составе батальона МВД «Киев-2».

При этом оба тесно сотрудничали с радикалами из С-14. Следствие утверждало, что имеет на руках массу улик — экспертизы ДНК с выброшенной преступниками одежды, следы в автомобиле и прямые опознания свидетелей. Медведько и Полищук свою причастность к расстрелу Бузины отрицали. Они говорили о наличии у них алиби — якобы в день убийства их «вообще не было в Киеве».

Тем не менее обоих националистов арестовали и некоторое время держали в СИЗО. Их собратья из С14 на каждом углу кричали, что «дело политическое», и устраивали акции в поддержку «побратимов» в судах. В итоге Медведько и Полищука отпустили на свободу. Причем следователи утверждали, что на них было оказано сильное давление «с самого верха». Вскоре после этого материалы по делу об убийстве Бузины зачем-то перебросили в Одессу, откуда вернули только после жалоб матери погибшего журналиста, Валентины Бузины. Впрочем, и после возвращения производства «на прежний адрес» расследование дела шло ни шатко ни валко.

В ноябре 2017 года, 28-го числа, прокуратура Киева направила в Шевченковский райсуд обвинение против Медведько и Полищука. Их действия квалифицированы по статьям 115 («Умышленное убийство, совершенное группой по предварительному сговору») и 263 («Незаконное хранение оружия»). За содеянное им грозит от 10 до 15 лет тюрьмы, а то и пожизненное заключение. Шевченковский суд уже провел около десятка заседаний по «делу Бузины», однако конца этому процессу, судя по всему, пока не видно.

Как считают эксперты, Генпрокуратура и МВД в этом судебном процессе сделали все, чтобы затянуть дело, а то и вовсе его развалить. Во-первых, с самого начала расследования ГПУ делала все, чтобы это убийство осталось нераскрытым. Большинство очевидных версий, в том числе о причастности к убийству сотрудников украинских спецслужб, были проигнорированы следствием.

Во-вторых, прокуратура, в свою очередь, отказалась приобщить к делу материалы, свидетельствующие, что Медведько и Полищук в момент убийства были под негласным контролем МВД — их телефоны прослушивались, и за ними было установлено наружное наблюдение. В-третьих, по прямому указанию генпрокурора Луценко потерпевшую Валентину Бузину постоянно обманывали и незаконно отстранили от участия в процессе ее первого адвоката Рената Кузьмина.

При этом из материалов дела об убийстве Бузины украли ряд важных документов, включая протоколы допросов свидетелей. А президент Порошенко и крупные силовики отказали матери Олеся в личном приеме. Наконец, до сих пор не установлены организаторы и заказчики убийства — хотя дело по ним выделили в отдельное производство.

Тем не менее, считают эксперты, справедливость в этом деле может восторжествовать. Правда, лишь тогда, когда дело попадет под контроль честных и порядочных прокуроров и судей. Даже нынешнему руководству МВД в лице Арсена Авакова удалось быстро и оперативно выйти на след убийц. Если бы у властей Украины было желание, то они легко вышли бы и на заказчиков этого преступления.

Но при нынешнем генпрокуроре Юрии Луценко, главе МВД Арсене Авакове и других представителях власти справедливого наказания для убийц и заказчиков Бузины не будет. Это мнение подтвердилось и на сегодняшнем заседании: следующее слушание по делу перенесено на 7 декабря. Однако, поскольку все последние заседания были откровенно пустыми и бессмысленными, вряд ли оно станет исключением и привлечет хоть какой-то интерес прессы и общественности.