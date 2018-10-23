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«Дело Бузины» не хотят доводить до приговора

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«Дело Бузины» не хотят доводить до приговора

Сегодня в Шевченковском районном суде Киева состоялось очередное заседание по делу об убийстве известного украинского журналиста Олеся Бузины. В ходе заседания адвокаты предполагаемых убийц — Дениса Полищука и Андрея Медведько — заявили отвод судьям Сидорову и Левицкой. В остальном заседание выглядело как череда бессмысленных препирательств, и в итоге через два часа после начала его перенесли на 7 декабря.  
 
Нынешнее заседание по делу об убийстве Олеся Бузины было немноголюдным, а киевская пресса на него вообще не явилась. А еще недавно от журналистов в зале было не протолкнуться — все ожидали, что Шевченковский суд «вот-вот вынесет справедливый приговор двум убийцам, все доказательства вины которых у следствия есть».

«Дело Бузины» не хотят доводить до приговора

Однако с каждым новым заседанием процесс все больше увязал в каких-то процедурных вопросах, судьи брали самоотвод, адвокаты подсудимых предъявляли суду все новые претензии и т. д. В итоге всем стало понятно, что справедливого приговора не будет, по крайней мере при нынешнем руководстве МВД и судебной системы. 

Сегодняшнее заседание не стало исключением. С самого начала адвокаты Полищука и Медведько начали предъявлять претензии на основании того, что в суд не явился Артем Захаров, главный адвокат Валентины Бузины (матери Олеся). Затем они предъявили еще несколько процедурных претензий, а затем и вовсе заявили отвод судье Левицкой — из-за того, что та-де «не прошла квалификационное оценивание и должна быть уволена».

В итоге суд отказал в отводе Сидорова и Левицкой по ходатайству адвоката Андрея Федура и без объяснения причин перенес заседание на 7 декабря. Присутствовавшие в зале полтора десятка участников экстремистской националистической группировки С14 (в которую входили Полищук и Медведько) встретили это решение одобрительным гулом. 

«Дело Бузины» не хотят доводить до приговора

Напомним, журналист Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил. Публициста, не скрывавшего своего раздражения «постмайданной» властью, расстреляли средь бела дня. Вскоре после этого президент Украины Петр Порошенко потребовал «оперативного расследования» и назвал поиск преступников «делом чести». С тех пор прошло 3,5 года, но точка в деле с расстрелом Бузины так и не поставлена. 

Поначалу расследование преступления шло быстро. Спустя всего два месяца после убийства Олеся, 18 июня 2015 года, прокуратура Киева сообщила о задержании подозреваемых к его совершению. Силовики схватили активных националистов — Дениса Полищука и Андрея Медведько. Оба отметились участием в «Евромайдане» и АТО. Полищук служил в «зоне АТО» в звании лейтенанта ВСУ, был командиром 54-го разведбатальона. Медведько в «зоне АТО» служил в составе батальона МВД «Киев-2».

При этом оба тесно сотрудничали с радикалами из С-14. Следствие утверждало, что имеет на руках массу улик — экспертизы ДНК с выброшенной преступниками одежды, следы в автомобиле и прямые опознания свидетелей. Медведько и Полищук свою причастность к расстрелу Бузины отрицали. Они говорили о наличии у них алиби — якобы в день убийства их «вообще не было в Киеве». 

«Дело Бузины» не хотят доводить до приговора

Тем не менее обоих националистов арестовали и некоторое время держали в СИЗО. Их собратья из С14 на каждом углу кричали, что «дело политическое», и устраивали акции в поддержку «побратимов» в судах. В итоге Медведько и Полищука отпустили на свободу. Причем следователи утверждали, что на них было оказано сильное давление «с самого верха». Вскоре после этого материалы по делу об убийстве Бузины зачем-то перебросили в Одессу, откуда вернули только после жалоб матери погибшего журналиста, Валентины Бузины. Впрочем, и после возвращения производства «на прежний адрес» расследование дела шло ни шатко ни валко.

В ноябре 2017 года, 28-го числа, прокуратура Киева направила в Шевченковский райсуд обвинение против Медведько и Полищука. Их действия квалифицированы по статьям 115 («Умышленное убийство, совершенное группой по предварительному сговору») и 263 («Незаконное хранение оружия»). За содеянное им грозит от 10 до 15 лет тюрьмы, а то и пожизненное заключение. Шевченковский суд уже провел около десятка заседаний по «делу Бузины», однако конца этому процессу, судя по всему, пока не видно. 

«Дело Бузины» не хотят доводить до приговора

Как считают эксперты, Генпрокуратура и МВД в этом судебном процессе сделали все, чтобы затянуть дело, а то и вовсе его развалить. Во-первых, с самого начала расследования ГПУ делала все, чтобы это убийство осталось нераскрытым. Большинство очевидных версий, в том числе о причастности к убийству сотрудников украинских спецслужб, были проигнорированы следствием. 

Во-вторых, прокуратура, в свою очередь, отказалась приобщить к делу материалы, свидетельствующие, что Медведько и Полищук в момент убийства были под негласным контролем МВД — их телефоны прослушивались, и за ними было установлено наружное наблюдение. В-третьих, по прямому указанию генпрокурора Луценко потерпевшую Валентину Бузину постоянно обманывали и незаконно отстранили от участия в процессе ее первого адвоката Рената Кузьмина.   

«Дело Бузины» не хотят доводить до приговора

При этом из материалов дела об убийстве Бузины украли ряд важных документов, включая протоколы допросов свидетелей. А президент Порошенко и крупные силовики отказали матери Олеся в личном приеме. Наконец, до сих пор не установлены организаторы и заказчики убийства — хотя дело по ним выделили в отдельное производство.

Тем не менее, считают эксперты, справедливость в этом деле может восторжествовать. Правда, лишь тогда, когда дело попадет под контроль честных и порядочных прокуроров и судей. Даже нынешнему руководству МВД в лице Арсена Авакова удалось быстро и оперативно выйти на след убийц. Если бы у властей Украины было желание, то они легко вышли бы и на заказчиков этого преступления. 

Но при нынешнем генпрокуроре Юрии Луценко, главе МВД Арсене Авакове и других представителях власти справедливого наказания для убийц и заказчиков Бузины не будет. Это мнение подтвердилось и на сегодняшнем заседании: следующее слушание по делу перенесено на 7 декабря. Однако, поскольку все последние заседания были откровенно пустыми и бессмысленными, вряд ли оно станет исключением и привлечет хоть какой-то интерес прессы и общественности.

Автор: Василий Таран из Киева специально для ФАН
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