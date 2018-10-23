Санкций не будет: Мединский отказался соревноваться с украинским Минкультом в идиотизме

Москва, 23 октября. Министерство культуры России не планирует вводить ответные санкции против украинских артистов. Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский.

По его словам, министерство культуры РФ не намерено вводить санкции в отношении артистов из Украины, однако ведомство будет жестко реагировать, если украинская сторона предпримет попытки распространения продуктов идеологического или пропагандистского характера на российском рынке. Мединский также напомнил, что за минувшие четыре года министерство культуры Украины ввело массу запретов в отношении российских фильмов, мультфильмов и артистов.

«После того, как они запретили «Трое из Простоквашино» и кота Матроскина, как персонажа, представляющего, судя по всему, существенную угрозу национальной безопасности Украины, с этого момента у меня вопросов к министерству культуры Украины нет», — добавил министр.

Мединский подчеркнул, что Минкультуры РФ не намерено соревноваться с «минкультом Украины в идиотизме», поэтому не будет вводить какие-либо запреты в отношении украинских книг, фильмов, актеров и артистов. В будущем позиция ведомства по данному вопросу останется прежней.

«Соревноваться с украинским минкультом в этом идиотизме невозможно: мы все равно проиграем», — сказал Мединский.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в отношении Украины. Документ стал ответом на действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации.