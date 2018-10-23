Климкин обвинил Россию в намерении «дестабилизировать Украину» перед выборами

Киев, 23 октября. Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Украине перед президентскими выборами в этой стране.

Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, пишет «Интерфакс-Украина».

«Перед президентскими и парламентскими выборами следующего года Россия будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать Украину», — отметил он.

Ранее Климкин заявил, что Украина поддерживает стремление Польши расширить присутствие НАТО на своей территории.

Напомним, что украинская сторона продолжает обвинять Россию во вмешательстве во внутренние дела. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет никакого отношения к внутриукраинскому вооруженному конфликту. Все обвинения Киева Россия объясняет стремлением отвлечь народ от внутренних проблем и переложить ответственность на «внешнего врага».