Тимошенко позвала украинцев на массовую акцию протеста у администрации Порошенко

Киев, 23 октября. Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о создании «всеукраинского движения» против повышения цен на газ и отмены решения президента Украины Петра Порошенко.

Бывший премьер-министр Украины призвала украинских граждан собраться на акцию протеста возле областных администраций, а также перед зданием администрации президента Украины.

Тимошенко заявила, что люди должны объединить усилия и остановить «мегаавантюрные сделки», которые проводятся с ценой на газ в стране.

«Как можно одновременно на четверть повысить цены на газ, на тепло и на треть уменьшить расходы на субсидии, и одновременно рассказать об усилении программы на субсидии? За кого всех нас считает этот президент?» — заявила лидер «Батькивщины».

Тимошенко подчеркнула, что новая власть сможет снизить цены на газ в стране «минимум вдвое».

Ранее украинское правительство подняло цену на газ для населения на 23,5%. Эти цены будут установлены в начале ноября. На Украине назвали повышение цен «террором и геноцидом». Глава партии «Украинский выбор» Виктор Медведчук заявил, что население страны «не живет, а выживает».

Отметим, что главным условиям предоставления кредита МВФ для Украины было повышение цены на газ для населения и организаций. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что правительству удалось найти компромиссное решение по повышению цен на газ не на 60%, а 23,5%.

Новая цена составит 8,5 тыс гривен за 1000 кубометров топлива (это около 305 долларов по официальному курсу).